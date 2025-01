Vědci vyvíjejí diagnostiku kožních infekcí a mykóz pomocí pachu

Kožní infekce, jako jsou mykózy nohou, nehtů nebo vlasové pokožky, by lékaři v budoucnu mohli diagnostikovat pomocí pachu. Vědci k tomu vyvíjejí metodu, diagnóza by pak podle nich mohla být rychlejší a přesnější. Informace o výzkumu publikoval vědecký časopis Mycopathologia, ČTK to sdělil Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR v tiskové zprávě. Cílem je podle vědců vytvořit pro diagnostiku kožních infekcí přístroj, který bude použitelný v klinické praxi.

Vědci ve výzkumu využívají analýzu těkavých organických látek, takzvaných volatilů, které produkují původci nemoci, což jsou v případě kožních infekcí houby - dermatofyty. Každý druh má podle vědců svůj specifický pachový profil. "Díky tomu můžeme nejen rozlišit jednotlivé druhy, ale dokonce i kmeny rezistentní vůči běžně používaným antimykotikům," popsala autorka studie Lenka Machová. Objev by mohl pomoct lékařům nasadit správnou léčbu na začátku infekce, což by podle ní mohlo pomoct v boji proti rostoucí odolnosti mykóz na léčiva.