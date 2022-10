Vědci zkoumají zkušenosti a problémy lidí podmíněně propuštěných z vězení

K lepšímu poznání problémů lidí podmíněně propuštěných z vězení má pomoci výzkum týmu z Akademie věd ČR (AV) a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP). Do výzkumu je zapojeno deset různě velkých probačních středisek z území celého Česka a přes 500 jejich klientů, řekla ČTK vedoucí projektu Eva Krulichová ze Sociologického ústavu AV. Impulsem pro projekt byla podle vědkyně potřeba přispět k řešení vysoké míry recidivy a usnadnit začlenění podmíněně propuštěných lidí do společnosti. V Česku se do vězení vrací až 70 procent propuštěných.

Podle Krulichové je projekt v tuzemsku ojedinělý tím, že tým nesleduje klienty jednorázově a průřezově, ale po delší časové období - konkrétně rok a půl. Osnova prvního rozhovoru se podle Krulichové soustředí na pobyt dotazovaných ve vězení. "Zajímá nás jejich pohled. I když pak budeme mít k dispozici i data od vězeňské služby, tak ústřední je pohled toho člověka. A pak sledujeme, jak se klientovi daří," popsala. V pátém, finálním, rozhovoru podle Krulichové bude bilance toho, jak se klientovi během 18 měsíců dařilo, jaký vztah navázal s probačním úředníkem a zda vnímá probaci jako důležitou ve svém životě pro to, aby se nevrátil zpátky do vězení.

Podle Krulichové je v Česku na dlouhodobější projekty tohoto typu náročné sehnat peníze. Možnost sledovat klienty rok a půl označila za úspěch.