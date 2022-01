Vědeckotechnický park v Buštěhradu dluží stovky milionů korun a čelí insolvenci

Vědeckotechnický park v Buštěhradu čelí insolvenci. Státu a firmám dluží stovky miliony korun. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku, na které upozornil server iROZHLAS.cz. Insolvenční návrh na park podalo loni v prosinci město Kladno. Ředitel parku Jan Malina iROZHLASU řekl, že je schopný dluhy splatit do deseti let. Samotnou výstavbou parku se zabývá Městský soud v Praze. Podle policie majitelé úmyslně předražili náklady a vybavení, které byly financované z evropských dotací.