Věhlasný vědec Armin Delong je legendou české elektronové mikroskopie

Je legendou české elektronové mikroskopie. Jeden z nejuznávanějších českých vědců Arming Delong, od jehož narození uplyne 29. ledna rovné století, se svému oboru věnoval víc jak 60 let. Pocházel z Bartovic u Ostravy a jeho předkové byli francouzští hugenoti, kteří se koncem 16. století uchýlili před náboženskou perzekucí do Slezska a na Moravu. Od začátku se soustředil také na to, aby výsledky jeho práce měly praktický dopad. Už koncem 40. let se zasloužil o spolupráci s brněnskou Teslou na výrobě prvních mikroskopů, později stál dlouhá léta v čele Ústavu přístrojové techniky, který vyráběl řadu potřebného vědeckého vybavení.

V roce 2005 získal cenu Česká hlava za svoji schopnost uvést nápady do praxe. Vědcovo jméno také nese brněnská společnost Delong Instruments, která vedle elektronových mikroskopů vyrábí i řadu lékařských přístrojů. Od ledna 1990 do konce federace byl Delong místopředsedou akademie. Za svou celoživotní práci získal v roce 2015 Medaili Za zásluhy.

V práci pokračoval i ve vysokém věku, působil v brněnské firmě Delong Instruments. A vychoval také řadu odborníků, kteří pokračují v jeho díle a díky jeho práci patří česká elektronová mikroskopie mezi světovou špičku. Zemřel 5. října 2017 ve věku 92 let.