Většina Čechů letos stráví jarní dovolenou v Česku

Většina Čechů se letos chystá strávit jarní dovolenou v Česku. Nejčastěji zamíří do Jižních Čech a na Jižní Moravu. Vyplývá to z nového průzkumu agentury CzechTourism. Stejně jako při cestách do zahraničí i v Česku vyhledávají Češi komfort a jedinečné zážitky. „Preferují kombinaci aktivního odpočinku a relaxace s prvky lokální gastronomie a kultury. Roste například obliba vinařských stezek, pivních tras nebo tematických gastronomických festivalů,“ říká šéf agentury CzechTourism František Reismüller. V průměru chtějí Češi podle průzkumu utratit za tuzemskou jarní dovolenou přibližně 7,5 tisíce korun. To je zhruba o pět stovek víc než loni.