Většina zaměstnanců hutě Liberty Ostrava bude doma dalších šest týdnů

Většina zaměstnanců hutě Liberty Ostrava bude dalších šest týdnů doma za stejných podmínek jako dosud. Rozhodnutí o překážkách na straně zaměstnavatele, kvůli nimž zaměstnanci nemohou chodit do práce, firma prodloužila do 30. června. ČTK to dnes řekli mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková a předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Odborový předák uvedl, že období na vyhlášení takového opatření je na šest týdnů stanovené v kolektivní smlouvě. Během těchto šesti týdnů můžou zaměstnanci 20 pracovních dnů dostávat jen 70 procent mzdy. Zbytek buď budou chodit do práce, nebo budou dostávat 100 procent mzdy. Takto to platilo i v období šesti týdnů, které končí tímto týdnem, konkrétně 19. května.

I s dceřinými firmami má Liberty Ostrava podle údajů firmy přibližně 5100 zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří chodí do práce, se střídají, podle mluvčí jich denně pracuje v průměru asi 1700. "V provozu je výroba svodidel, zinkovna, provoz důlních výztuží. Příští týden k nim přibude svařovna," řekla Zajíčková.