Vláda bude v úterý jednat o reformních změnách důchodů, opozice návrh kritizuje

Vláda se chystá v úterý projednávat reformní změny penzí. Návrh počítá s prodlužováním věku odchodu do důchodu a to podle tempa stárnutí populace. Měnit by měl i výpočetní mechanismus důchodů nebo upravovat dřívější odchod do důchodu v případě rizikového povolání. Novelu představilo ministerstvo práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Podle vlády je změna nutná pro udržitelnost penze i pro další generace. Opozice návrh odmítá. Nesouhlas vyjádřily i odbory nebo rada seniorů. Podle ekonomů je ale současný systém opravdu neudržitelný.

K nalezení shody mezi koalicí a opozicí mělo přispět jednání na Pražském hradě, které svolal Petr Pavel. Během březnové se přítomní shodli, že schodek systému by neměl převyšovat procento HDP a věk je potřeba do budoucna taktéž zvyšovat. Podle hnutí ANO, které se schůzky účastnilo, ale taková shoda neproběhla. Následně opoziční politici zrušili i svou účast na dalším jednání.