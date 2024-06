Vláda chce najít pro Liberty investora

Cílem vlády je najít pro firmu Liberty Ostrava takového investora, který zachová část výroby a udrží v huti velkou část zaměstnanců. ČTK to dnes na sněmu Hospodářské komory ČR řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Vláda je podle něj v kontaktu s takovým investorem, k dosažení dohody je ale podle něho potřeba ujít ještě velký kus cesty. Hutní podnik Liberty Ostrava, který má zhruba 5000 zaměstnanců, na sebe podal insolvenční návrh. Závazky, které nedokáže plnit, dosahují pěti miliard korun. Síkela řekl, že takový vývoj předpokládal. Podotkl, že ho překvapilo dřívější rozhodnutí soudu dát huti ochranu před věřiteli. "Do určité míry ten proces otvírá nové možnosti. Otvírá možnosti vstupu nového investora do té firmy, který by se mohl chovat zodpovědněji," řekl na dotaz ČTK Síkela k zahájení insolvence. Stát bude své zájmy uplatňovat prostřednictvím pohledávky, kterou má za hutí státní pojišťovna EGAP.