Vláda dnes přerušila jednání o zákonu o podpoře bydlení, přetrvávají rozpory

Vláda dnes přerušila projednávání zákona o podpoře bydlení. Po jednání kabinetu to novinářům řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Podle něj je třeba vyřešit rozpory, které kolem zákona přetrvávají, bude to vyžadovat mimo jiné jednání se samosprávami. Zákon by měl vytvořit systémovou podporu pro osoby ohrožené bytovou nouzí.

Před jednáním kabinetu měli rozdílné názory na podobu zákona i jednotliví členové vlády. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že chce aby zákon o podpoře bydlení nevytvářel nová úřednická místa. Naopak ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), který návrh předložil, považuje vznik zhruba 200 nových míst za dobrou investici vzhledem k tomu, že by zákon podle něj mohl pomoci až 1,6 milionu lidí.

Norma, kterou dnes měli ministři na stole, by měla vytvořit systémovou podporu pro osoby ohrožené bytovou nouzí. Počítá se vznikem kontaktních a poradenských míst, která by lidem v nouzi pomohla najít a udržet si bydlení. Zároveň by měl zákon zajistit soukromým pronajímatelům garance a kompenzace, pokud své bydlení pro ohrožené skupiny lidí vyčlení.