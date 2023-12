Vláda rozhodne o růstu minimální mzdy, zvýšit se má o 1600 Kč na 18.900 Kč

Vláda se chystá ve středu rozhodnout o zvýšení minimální mzdy a zaručených mezd pro příští rok. Nejnižší výdělek by se měl podle navrženého nařízení od ledna zvýšit o 1600 korun na 18.900 korun, tedy o 9,2 procenta. Z osmi stupňů zaručených mezd, které se vyplácejí podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce, by se měly upravit čtyři. O 1600 korun by se zvedly tři nejnižší stupně a o 3200 korun pak ten nejvyšší. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má úprava zaručených mezd zajistit přidání třeba školním kuchařkám či školníkům. Odbory prosazovaly výraznější růst všech částek. Podle zaměstnavatelů by měla minimální mzda růst pomalejším tempem jako ostatní výdělky v Česku a zaručené mzdy by se od ní měly odpojit.

Loňská směrnice EU o přiměřených minimálních mzdách, kterou mají členské země promítnout do dvou let do svých předpisů, doporučuje nejnižší výdělek na 60 procentech mediánu hrubé mzdy či na 50 procentech průměrné hrubé mzdy. Ministerstvo práce původně navrhovalo dvě varianty přidání od ledna - buď o 2100 korun, nebo o 1600 korun. Minimální mzda by se tak v příštích letech postupně dostala buď na 50 procent průměrné mzdy, nebo na 45 procent. Minulý týden o tom jednala tripartita, neshodla se. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) pak řekl, že kabinetu předloží návrh s nižší částkou.