Vláda schválila novelu se zárukou místa v dětské skupině a sousedskou skupinou

Obce budou nejspíš muset od roku 2026 zajistit místo v dětských skupinách dětem, které nepřijme po třetích narozeninách spádová školka. Pokud to neudělají, měly by rodičům přispět na náklady péče. Vznikat by měly od příštího roku sousedské dětské skupiny pro nejvýš čtyři děti. Počítá s tím novela o dětských skupinách, kterou schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Předloha upravuje pravidla péče, vyplácení státního příspěvku na provoz či úhradu od rodičů.

Tříleté děti mají v Česku nárok na školku. Často se do ní ale dostanou až od začátku školního roku od září, tedy měsíce po svých třetích narozeninách. Podle novely by obec musela místo v dětské skupině tříletým do přijetí do mateřinky zajistit, jinak by rodičům poskytla náhradu ve výši jejich stanovené maximální úhrady. Ta podle Jurečky teď činí 5090 korun za měsíc.

Podle evidence ministerstva teď funguje 1730 skupin s 23.300 místy, počet se zvedá. Předloni podle podkladů stát vydal na provoz 1,17 miliardy korun, letos by to mohlo být 2,45 miliardy a v roce 2026 asi 3,3 miliardy korun. Rozpočet by měl ale získat víc peněz na daních a odvodech od pracujících rodičů.