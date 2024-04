Vláda schválila reformu penzí

Vláda dnes schválila návrh zákona s reformou penzí. Oznámil to po jednání premiér Petr Fiala (ODS). Podle ně se díky změnám podaří udržet schodek rozpočtu kolem jednoho procenta HDP. Důchodová novela počítá s navyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, snižováním výpočtu nových důchodů, minimální penzí ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Normu teď dostane Sněmovna. Podle plánu by změny měly začít postupně platit od příštího roku.

Společnost stárne a život se prodlužuje. Lidé nad 65 let tvoří teď asi pětinu obyvatel, v polovině století by to měla být třetina. Výdaje na penze rostou. Teď tvoří asi třetinu výdajů státu. Podle ekonomů není systém penzí beze změn udržitelný. Opozice návrhy ale odmítá. Podle opozičního hnutí ANO vládní koalice straší lidi, o reformě s ní jednat dál nechce. S vládním plánem nesouhlasí ani odbory, rada postižených či rada seniorů.