Vláda schválila regulaci psychomodulačních látek jako je kratom nebo CBD

Psychomodulační látky jako je třeba kratom, CBD nebo HHC by nově mohly být regulované. Zákon, který s tím počítá, schválila vláda. Podle vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) by měly být tyto látky dostupné jen starším 18 let a nebude u nich povolená reklama. Kratom a další látky by měly taky podle návrhu prodávat pouze registrované firmy za přesně daných podmínek. Zákon teď projednají poslanci. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) doplnil, že očekává hladké projednávání ve Sněmovně, protože návrh podepsali i poslanci z opozice. Platit by pak mohl od roku 2024.

Látky jako kratom mohou mít v malém množství léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Ministerstvo zdravotnictví už navrhovalo jejich zařazení na seznam zakázaných látek kvůli dostupnosti dětem, nakonec jej vláda ale v červenci neschválila a pokračovala příprava dnes schváleného návrhu.