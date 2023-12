Vláda schválila vizi rozvoje armády do roku 2035

Armáda chce v následujících deseti letech nakoupit střední transportní letouny, lehká útočná vozidla nebo dopravní vrtulníky. Plánuje i výstavbu čtvrtého praporu brigády rychlého nasazení. Vyplývá to z koncepce výstavby armády ČR do roku 2035, kterou schválila vláda. Dokument je vizí, jak by měla česká armáda vypadat v příštích letech, aktualizuje se každých pět let. Nová koncepce zohledňuje především výraznou změnu bezpečnostního prostředí po ruském vpádu na Ukrajinu, uvedla dnes na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová (ODS). "V dokumentu jsou zohledněna i fakta o současném stavu armády, nemalujeme nic narůžovo," řekla Černochová. Příští rok se chce ministryně zaměřit především na personální ambici koncepce, tak aby do roku 2030 bylo dosaženo cíle 30.000 vojáků z povolání a 10.000 aktivních záloh. "V tomto ohledu nesmíme ztrácet ani den," uvedla. V armádě bylo letos v září 27.982 profesionálních vojáků a téměř 4300 vojáků aktivní zálohy. Koncepce předpokládá, že investiční výdaje na modernizační projekty mezi lety 2024 až 2030 budou tvořit až 60 procent rozpočtu české armády. "Toto prudké navýšení investičních výdajů je řízeným procesem daným potřebou rychle reagovat na zhoršenou bezpečnostní situaci a nezbytností vyřešit důsledky podfinancovanosti armády v minulých dekádách,“ stojí v KVAČR. Od roku 2031 se má objem investičních výdajů snižovat ke 35 procentům.