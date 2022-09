Vláda schválila vyšší strop pro příspěvky na bydlení, u někoho až o 4500 korun

Takzvané normativní náklady, které představují strop pro výpočet dávek na bydlení, se od října kvůli zdražování energií zvednou o 2000 až 4500 korun. Podle počtu členů domácnosti a velikosti bydliště se zvýší o 11 až 68 procent. Nejvíc vzrostou samotným lidem či dvojicím v nájmu. Návrh nařízení schválila vláda. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Podle odhadů ministerstva práce by se výdaje na příspěvky po úpravě mohly pro letošek zvýšit o 400 milionů korun. "Příspěvek na bydlení bude ještě víc odpovídat reálným nákladům, které lidé vydávají. Zbavíme se toho umělého stropu, který mohl omezovat přístup k této pomoci," uvedl předseda vlády. Podle něj navýšení cílí hlavně na samotné seniory, dvojice či samoživitelské domácnosti. Příspěvek na bydlení mohou získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi skutečnými výdaji - ale nejvýš do normativů - a právě 30 či 35 procenty příjmu.