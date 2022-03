Vláda spočítá náklady ČR s uprchlíky z Ukrajiny, aby mohla žádat peníze z EU

Vláda spočítá dosavadní náklady České republiky s uprchlíky z Ukrajiny a jejich odhad na příští měsíce a bude hledat zdroje z EU na jejich pokrytí. Peníze z unijních zdrojů na zvládání uprchlické krize je potřeba zvýšit. Před odletem na summity NATO a EU do Bruselu to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Před boji na Ukrajině, kterou napadlo Rusko, do ČR uteklo zatím zhruba 300.000 lidí.

Očekává, že unijní země na summitu jasně deklarují, že jsou připravené pomoc zemím zasaženým migrační vlnou poskytnout a dát do toho další peníze. Připomněl, že do Evropy z Ukrajiny přišly víc než tři miliony lidí během jednoho měsíce. Evropská komise by podle Fialy měla ke zvládání uprchlické krize připravit nové programy a být flexibilní ve výkladu dosavadních pravidel, podle kterých mohou zasažené země peníze čerpat.

Na summitu EU se podle premiéra povede diskuse také o zpřísnění sankcí vůči Rusku a odstranění mezer, které v nich jsou. Je potřeba se bavit o tom, jestli jsou ruské banky dostatečně odříznuté od mezinárodních finančních trhů, řekl. Fiala spolu s premiéry Polska a Slovinska na summit přijdou s konkrétními podněty k sankcím, které získali při své návštěvě válkou zasaženého Kyjeva, dodal.