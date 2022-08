Stát a samosprávy vydaly ke konci července na uprchlickou krizi 12,6 miliardy Kč

Stát, obce a kraje vydaly ke konci července na zvládání uprchlické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině 12,6 miliardy korun. Z toho výdaje ze státního rozpočtu činily 10,5 miliardy korun. Nejvíce šlo na sociální dávky a další výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, a to 6,3 miliardy korun. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Do celkových výdajů ještě nejsou zahrnuty výdaje obcí a krajů za červenec. Řádově jde o desítky milionů korun. Bilance za první půlrok od napadení Ukrajiny ruskými vojsky zatím není uzavřena.

Vedle peněz na zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny stát pomáhá Ukrajině s vyzbrojováním. Do země poslalo podle informací z poloviny června zbraně asi za 3,7 miliardy korun, poskytlo i materiální a humanitární pomoc. V humanitárních sbírkách a sbírkách na zbraně pro Ukrajinu Češi od začátku ruské invaze poslali víc než čtyři miliardy korun a přispívají dál. Vyplývá to z informací největších organizátorů sbírek.