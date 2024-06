Vláda udělala další krok k nákupu tanků Leopard 2A8

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard korun, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS). Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími zeměmi v čele s Německem. Nahradit mají sovětskou techniku.

Fiala připomněl, že kromě přistoupení k tendru na nákup nových tanků 2A8 Německo Česku nabídlo také 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Stejný počet už Německo Česku darovalo za pomoc Ukrajině, další dar se stejným obsahem oznámila česká vláda letos v únoru. Po roce 2030 by tak měla mít česká armáda 122 tanků Leopard. Dohoda by podle ministryně Jany Černochové (ODS) měla být podepsána do konce července, následovat bude vyjednávání mimo jiné o průmyslové spolupráci.