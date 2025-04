Vláda zakázala dovoz potravin rostlinného původu z některých zemí, kvůli slintavce a kulhavce

Zákaz dovozu ze Slovenska, Maďarska a části Rakouska se bude nově týkat i potravin rostlinného původu. Po jednání vlády to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Opatření má zabránit zavlečení slintavky a kulhavky do Česka. Vláda tak rozšiřuje zákaz dovozu živočišných produktů, který vydala před dvěma týdny. Výborného rezort společně s ministerstvem dopravy také zároveň řeší, jak zvýšit počty nákladních automobilů dezinfikovaných na vybraných hraničních přechodem. Cílem je podle Výborného dekontaminace nejlépe všech vozidel nad tři a půl tuny. To je také jedním z požadavků zemědělců a chovatelů, podle kterých jsou dosavadní opatření nedostatečná.

Vláda tké schválila nařízení, podle kterého od čtvrtka posílí kontroly na hranicích kvůli nebezpečí rozšíření slintavky a kulhavky do Česka armáda. Do kontrol se podle ministra Výborného zapojí až dvacet vojenských veterinářů na sedmi hraničních přechodech.