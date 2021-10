Vláda zmírnila podmínky pro návrat do země pro neočkované, reagovala na rozhodnutí soudu

Neočkovaní lidé nově nebudou muset po návratu z rizikových zemí do samoizolace. Rozhodla o tom vláda - reagovala tak na rozhodnutí soudu, který právě samoizolaci zrušil. Neočkovaní i dál budou muset na PCR test a na všech veřejných místech také budou muset nosit respirátor. Toto pravidlo se týká návratu ze zemí, které mají na mapě cestovatele červenou nebo tmavě červenou barvu - ze sousedních států to teď jsou Slovensko, Rakousko a Německo. Všichni - tedy i očkovaní nebo ti, kteří covid-19 prodělali - i dál budou muset po návratu z kterékoli země vyplnit příjezdový formulář. Městský soud v Praze ke středě povinnost zrušil, zasahuje podle něj mimo jiné do práva vstoupit na území ČR, které má každý občan. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) byla problémem pouze absence odůvodnění opatření. Ministerstvo zdravotnictví to doplní.