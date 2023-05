Vládní koalice už má rámcovou dohodu na úsporném balíčku, představí ji ve čtvrtek

Vládní koalice se shodla na základní podobě úsporného balíčku. Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Podle něj má vládní koalice za sebou dlouhé a tvrdé vyjednávání. Na dnešním jednání kabinetu podle Stanjury doladí vládní politici detaily, balíček představí zítra krátce před polednem. Také ministr dopravy Martin Kupka (ODS) věří v to, že dnes bude mít pětikoalice finální dohodu k dispozici. "Ve čtvrtek představíme to řešení. Byť to nebude pro všechny jednoduché, je to nezbytný krok pro Českou republiku," řekl. Vláda chce podle dřívějších vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) snížit strukturální deficit rozpočtu, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu, nejméně o 70 miliard korun. Odpovídá to jednomu procentu hrubého domácího produktu (HDP). Loni byl strukturální deficit 2,6 procenta HDP, podle některých ekonomů je to dlouhodobě neudržitelná hodnota.