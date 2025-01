Vládní poslanci navrhli do flexinovely zákoníku změny podpor v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti by se mohla v prvních měsících zvýšit ze 65 na 80 procent předchozího průměrného výdělku. V posledních měsících by naopak měla klesnout z nynějších 45 procent na 40 procent. Déle by peníze od státu mohli lidé dostávat ale až od 52 let, nyní je to od 50 let. Stejná částka by se vyplácela při propuštění i při dobrovolné změně práce. Zvednout by se měly i maximální možné pobírané částky. Podpora teď může činit nejvýš 0,58násobek české průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího roku a při rekvalifikaci 0,65násobek. Nově by to byl 0,8násobek.

Pravidla pro opětovné získání podpory by se zpřísnila, bylo by nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo šesti. Počítá s tím pozměňovací návrh vládních poslanců k flexinovele zákoníku práce. "Návrh jsme projednávali s koaličními partnery. Vznikla dohoda... My jsme to projednali i se sociálními partnery, tam je mimořádná vzácná shoda zaměstnavatelů i odborů," řekl ČTK ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Opatření má podle autorů přispět k pružnosti a mobilitě na trhu práce, motivaci rekvalifikovat se a lepšímu zajištění při hledání místa.

