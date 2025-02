Vlaky a letadla lákají v Česku více cestujících, autobusy ztrácejí na popularitě

Vlaky a letadla lákají v Česku více cestujících, autobusy mimo MHD ztrácejí na popularitě. Vyplývá to z předběžných statistik ministerstva dopravy zveřejněných na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Za první tři čtvrtletí loňského roku podle nich využilo v ČR meziročně více lidí vlaky a letadla, roste také počet cestujících v městské hromadné dopravě. Autobusy na delší trasy naopak lidé volí méně. Loni od začátku ledna do konce září využilo autobusovou dopravu mimo MHD v ČR 256,5 milionu cestujících, meziročně o tři procenta méně. Vlaky naopak ke svým cestám loni v prvních třech čtvrtletích využilo téměř 142 milionů pasažérů, proti stejnému období roku 2023 o pět procent víc. Mírně meziročně vzrostl i počet přepravených lidí v MHD, a to z 1,44 na 1,46 miliardy. Ve vlakové dopravě nejvíce rostl zájem o dálkové vnitrostátní a mezinárodní spoje.