Vlčí smečky na Broumovsku se letos rozrostly o více než 20 vlčat

Tři vlčí smečky, které zasahují na Broumovsko, se letos rozrostly. Fotopasti zachytily v česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami minimálně 20 letošních vlčat. I přes tento přírůstek se na Broumovsku může pohybovat celkem 20 až 30 jedinců, tedy početně se vlčí smečky drží v posledních letech zhruba na stejné úrovni. ČTK to řekl zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka. Vlky na Broumovsku monitoruje především Hnutí Duha ve spolupráci s CHKO Broumovsko a dalšími institucemi. Přibývá také informací o podezřelých poraněních vlků v oblasti. "Každoročně se tady narodí 15 až 20 vlčat. Počet zjištěných vlčat v letošním roce je tak relativně vysoký. Neznamená to ale, že by jich v oblasti řádově přibývalo. Musí se brát v potaz přirozená úmrtnost vlčat a rozptyl zvířat do širšího okolí," řekl ČTK Kafka.