Vobořil chystá novelu, která má regulovat prodej produktů s CBD či kratomu

Látky CBD a HHC či kratom by se mohly dostat na nový seznam takzvaných psychomodulačních látek. Obsahovat by ho měla připravovaná novela o návykových látkách. Stanovit by měla pravidla pro prodej a kontrolu těchto substancí. Novinářům to dnes řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Je přesvědčen o tom, že by zákaz produktů a represe vedly ke vzniku černého trhu i dopadům na zdraví. Podle expertů na protidrogovou problematiku nejsou látky tak rizikové, aby se musely úplně zakázat.

Koordinátor dodal, že jeho ambicí je prosadit normu ještě letos, aby platila od roku 2024. Kanabidioly CBD a HHC pocházejí z konopí, kratom z tropické rostliny. V malém množství mohou mít léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek.

Prodej výrobků s látkami z tohoto soupisu by se přísně reguloval. Produkty by byly dostupné jen u pultů s obsluhou. Koupit by si je nemohli mladí pod 18 let a děti. Stanovilo by se také to, kolik dané látky by mohl výrobek obsahovat. Nastavila by se kontrola. Zaměřovala by se také na to, zda produkty neobsahují škodlivé příměsi.