Zákon o korespondenční volbě čekají v parlamentu obstrukce

Korespondenční volbu by mohli Češi v zahraničí poprvé využít ve volbách do Sněmovny v roce 2025. Od roku 2026 by mohli dopisem hlasovat také v prezidentských a evropských volbách. Dopisem by mohli volit jen lidé, kteří mají v zahraničí trvalý pobyt. O hlasování poštou by museli včas požádat a na nahlášenou adresu by jim potom přišly hlasovací obálky.

Vít Rakušan | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

"Musí být předána danému voliči osobně do vlastních rukou. Ta písemnost bude obsahovat i tzv. identifikační lístek na číslovaném tiskopisu samozřejmě s bezpečnostními prvky. A tento tiskopis bude muset být daným voličem osobně podepsán," popisuje ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.

Okrskové volební komise v cizině otevřou po ukončení hlasování doručovací obálky a s pomocí identifikačních lístků zaznamenají ve voličských seznamech účast voliče. Systém podle předkladatelů v zásadě vylučuje možnost, že by volič hlasoval dvakrát, tedy i osobně. Zaslané hlasovací obálky pak volební komisaři smísí s ostatními ve volební urně.

Senátor Hilšer: Lidé cestují k volbám až 2000 kilometrů

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že zavedení korespondenční volby má přinést lidem, kteří žijí a pracují v zahraničí, možnost naplnit jedno ze základních občanských práv. Nyní Češi v zahraničí mohou hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to pro ně časově i finančně nákladné.

Marek Hilšer | Foto: Martin Vaniš, Radio Prague International

"Pro mnohé z nich volba prezidenta znamená cestovat třeba 2000 kilometrů do volební místnosti. A v případě volby prezidenta je to třeba dvakrát. Já si myslím, že ti občané jsou do určité míry diskriminováni, pokud se podíváme na všeobecnost volebního práva," říká senátor Marek Hilšer z klubu Starostů.

Kritici z řad opozice mluví o ohrožení demokracie

Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Kritici z opozice naopak mluví o možném ohrožení demokracie a o možné kolizi s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné. Vládní koalice je prosazuje podle opozičních politiků jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale. "Místo toho, aby pětikoalice řešila skutečné problémy ČR, zoufale hledá nové voliče. A pro jistotu především ty, kteří dlouhodobě nežijí v ČR," napsal předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček na síti X. "Je to pro nás natolik zásadní věc, že využijeme všechny nástroje, abychom tomu zabránili," sdělil Havlíček deníku Echo24.

Opozici vadí třeba to, že by se korespondenčně mohlo volit už v příštích sněmovních volbách, vysvětluje stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO:

"Jsou tam obrovská rizika. Především to, že lidé nebudou mít ve volby důvěru. Jestli má od 1. ledna 2026 dojít k elektronizaci voleb a propojení okrskových volebních komisí, tak by to mělo být až po tomto datu, popřípadě po nějakém pilotním projektu, který by osvědčil, že důvěra ve volby bude. Já třeba z pozice stínové ministryně jsem nebyla nikdy přizvána k žádnému jednání, kde by mi byl ten návrh představen."

Česko je jednou ze 4 zemí EU, kde korespondenční volba ze zahraničí není

Premiér Fiala připomněl, že vláda hnutí ANO měla zavedení korespondenční volby v programovém prohlášení. Opoziční hnutí ANO a SPD mají u Čechů v zahraničí minimální podporu, což koaliční zástupci uvádějí mezi důvody, proč opozice zavedení korespondenční volby nechce. Ve Sněmovně se tak dají očekávat silné obstrukce opozice. SPD řadí předlohu k těm, jejichž schvalování hodlá důsledně brzdit.

Česko je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, kde není korespondenční volba ze zahraničí povolena. Třeba v Německu volila podle ministra Rakušana v minulých parlamentních volbách korespondenčně skoro třetina lidí. Celkem můžou poštou volit lidé ve 126 zemích světa.

Poštu by podle předkladatelů mohlo využít k hlasování 600 tisíc Čechů. Při minulých sněmovních volbách jich přišlo hlasovat na zastupitelské úřady 13 236, zhruba čtyři pětiny z nich volily strany současné vládní koalice.