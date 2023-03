Vodní elektrárna Dalešice připomněla Světový den vody mimořádnými prohlídkami

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice uspořádala na sobotu mimořádné exkurze. Zájem o ně byl podle průvodkyně Dany Janovské větší než v minulých letech, přihlásilo se na ně asi 600 lidí. Pětice průvodců je postupně během dne provádí vodním dílem, které je v provozu od roku 1978. Jeho součástí jsou dvě vodní nádrže, z nichž jedna je zdrojem vody pro nedalekou jadernou elektrárnu v Dukovanech. Podle Janovské jsou březnové exkurze v elektrárně pořádané pravidelně ke Světovému dni vody, který se slaví 22. března. Veřejnost se během nich může podívat i do strojovny a lidé starší 15 let také pod hráz k vodním přivaděčům, které ústí v hloubce 60 metrů do vodní nádrže Dalešice. Obdobné prohlídky se pořádají jen o letních prázdninách.