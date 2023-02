Do Česka se začínají vracet turisté. Čísel před covidem se zatím dosáhnout nepodařilo

Do Česka se začínají vracet turisté. Loni se jich tu ubytovalo 19,5 milionu. To je nárůst o 71 procent. Počet turistů se zvyšoval ve všech krajích s výjimkou Karlovarského. Stále však nedosahuje předcovidových hodnot.

Celková návštěvnost je oproti roku 2019 stále o 11 procent nižší. Podle ředitele portálu Slevomat.cz Ladislava Veselého se cestovní ruch do stavu před pandemií v blízké době nevrátí. Jedním z důvodů jsou i rostoucí ceny. Navíc stále chybí zahraniční turisté. Z oněch 19,5 milionu bylo cizinců jen přes 7 milionů.

Nejvíc přijíždí turisté z Německa, Slovenska a Polska

Ilustrační foto: sj carey, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

A kdo k nám jezdí? Stále je nejvíc turistů přijíždí ze sousedního Německa. Loni se jich v ČR ubytovalo 1,85 milionu. Slováků dorazilo téměř 780.000 a Poláků bezmála 615.000. Následovali Američané, Britové a Ukrajinci. Těch se v ČR ubytovalo přibližně 286.000. Statistici však upozornili, že do výsledků jsou započítáni ti, kteří si ubytování hradili sami.

Turistů přibylo výrazně i v hlavním městě. Ani tady se nedostali na čísla před covidem. V pražských hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo téměř 6 milionu turistů, což je asi 2,5krát více než v roce 2021, ale zhruba o dva miliony méně než v předcovidovém roce 2019.

Vzhledem k rostoucím cenám letos v tuzemsku dovolenou stráví více Čechů, očekává Ladislav Veselý. Méně lidí podle něj může vyrazit i do oblíbeného Chorvatska, jelikož tamní hoteliéři s přijetím eura skokově zdražili.

Chybí turisté z Asie

Lukáš Kovanda | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by se do Česka v tomto roce mohli začít vracet asijští turisté, kteří kvůli covidovým restrikcím v posledních letech příliš cestovat nemohli. Turisté z Asie loni chyběli i podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta. "Proto jsou prioritou letošního roku dálková přímá letecká spojení, kdy první avizovanou vlaštovkou je obnovení přímých letů z Prahy do Soulu od 27. března," uvedl Herget.

Korejci jezdí na rozdíl od Číňanů v menších skupinkách, jsou více rozprostření, jezdí i do Telče a dalších míst, není to jen Praha a Český Krumlov. Propagaci Prahy pomohl v Koreji i seriál Milenci v Praze. Přes internetové influencery a cestovní kanceláře se Česko snaží odhalovat i další města. V první fázi to bylo Brno, může to být jižní Morava se svým folklorem.

Olomouc, Svatý Kopeček: pohled na premonstrátský klášter s bazilikou Navštívení Panny Marie | Foto: CzechTourism

Cestovní kanceláře se snaží vedle velkých skupin cílit na individuální turisty. Pro ty je třeba ideální Olomouc, kam se z Prahy dostanou za dvě hodiny pohodlně vlakem. Je to město s památkami na seznamu UNESCO a s dobrou gastronomií.

A kolik v Česku turisté utratí? Za den necelé dva tisíce korun, ovšem turisté z Asie utráceli dvakrát tolik. Nepřijíždí také Rusové. Naopak Slováci a Poláci přijíždí víc než před covidem.

Čínských turistů bývalo zhruba 600 tisíc za rok. Očekává se, že jejich návrat bude velmi pozvolný.