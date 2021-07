Volební místnosti se pro Čechy na podzim otevřou i v Singapuru, Mali nebo na Tchaj-wanu

V říjnových sněmovních volbách budou registrovaní voliči moci nově hlasovat o složení dolní komory ze Singapuru, z Mali nebo Tchaj-wanu. V těchto a na několika dalších místech Česká republika od posledních parlamentních voleb v roce 2017 otevřela své zastupitelské úřady. Plyne to z vyhlášky, která upravuje dodání hlasovacích lístků do ciziny. Ministerstvo zahraničí připravilo její aktualizaci, kterou v brzké době projedná vláda. ČTK má materiál k dispozici. Vyhláška obsahuje dvě přílohy, z nichž v první jsou uvedeny zastupitelské úřady, na které se dodávají papírové hlasovací lístky. Do této skupiny úřadů patří zastoupení ČR v sousedních zemích, tedy Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Další více než stovka českých úřadů dostane hlasovací lístek ve verzi pro tisk. Jejich seznam se vyhláškou mírně změní. Před čtyřmi lety mohli Češi volit například na českém velvyslanectví v Pchjongjangu, úřad je ale dočasně uzavřen a konzulární činnosti vykonává velvyslanectví v Pekingu. Nově jsou na seznamu ambasády v malijském Bamaku a v Singapuru, také generální konzuláty v Manchesteru a Miláně. Češi také budou moci volit v české ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji.

Češi v cizině měli možnost vybírat si poslance ve volebních místnostech na zastupitelských úřadech či konzulátech zatím pětkrát. Před každými volbami státní volební komise losem určí kraj, pro jehož kandidátky se v cizině hlasuje, letos budou vybírat z kandidátů pro Ústecký kraj. Počet Čechů hlasujících v cizině se v minulosti postupně zvyšoval. Při premiéře v roce 2002 přišlo hlasovat zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. V dalších volbách se dostavilo na ambasády 10.571 voličů, naposledy se ke středočeským výsledkům připočetlo 10.494 platných hlasů ze zahraničí.