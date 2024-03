Vondra a Dostálová věří, že se v EP podaří zrušit zákaz spalovacích motorů

Lídři kandidátek koalice Spolu a hnutí ANO pro evropské volby Alexandr Vondra (ODS) a Klára Dostálová (ANO) věří, že by Evropský parlament v novém složení ještě mohl zrušit zákaz výroby aut se spalovacími motory plánovaný na rok 2035. Shodli se na tom dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Podle nich je pravděpodobné, že nový Evropský parlament bude méně zelený a více pragmatický.

Oba politici očekávají vyšší účast v evropských volbách než v minulosti. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu. V roce 2019 činila účast 28,72 procenta oprávněných voličů, byla zatím nejvyšší v eurovolbách v České republice. Naopak před deseti lety byla rekordně nízká, a to 18,2 procenta. Vondra očekává, že letos přijde hlasovat minimálně 30 procent oprávněných voličů. Podle místopředsedy občanských demokratů si Češi uvědomují, že 80 procent toho, co schvaluje národní vláda a Parlament, má původ v Evropské komisi či Evropském parlamentu. Jedná se často o témata, která mají bezprostřední dopad na životy lidí, ať se to týká bydlení, topení či dopravy.