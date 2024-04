Výborný: Česko bude žádat o mimořádnou pomoc z EU pro české ovocnáře

Česká republika bude podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) žádat o mimořádnou finanční pomoc pro české ovocnáře, konkrétně o balík pomoci určený pro případy mimořádných přírodních katastrof, jako jsou povodně, požáry nebo právě mrazy. Výborný to řekl před začátkem jednání unijních ministrů zemědělství v Lucemburku. "Dnes ráno jsem se mezi čtyřma očima setkal s (eurokomisařem pro zemědělství) Januszem Wojciechowským," uvedl ministr. "Česko vypracuje podkladový materiál pro to, abychom mohli o mimořádné pomoci pro české ovocnáře na úrovni Evropské unie jednat," dodal. Letošní jarní mrazy podle Výborného způsobily, že v Čechách nebude žádná sklizeň ovoce. Finanční škody pro dotyčné podnikatele v Čechách se vyšplhaly na miliardu korun, pro pěstitele vína napříč Českem pak na dvě miliardy. "Nejsou to drobné jarní mrazy, kde by se škody pohybovaly kolem deseti až 20 procent," podotkl Výborný. Ministerstvo již avizovalo, že spustí program pomoci v objemu 70 až 100 milionů korun. Jak velká by mohla být eventuální finanční pomoc z fondů EU zatím není jasné.