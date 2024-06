Výborný: ČR by měla podpořit změnu na úrovni EU, která by ulehčila odstřel vlků

Do doby než se na evropské úrovni přijme opatření na snížení ochrany vlků, je jediným řešením v ČR povolování výjimek na lov problémových vlků podle zákona o ochraně přírody na úrovni krajů. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se ale vlčí populace v zemích EU stále rozšiřuje. Podle něj je to problém většiny států, protože vlci útočí na hospodářská zvířata. Výborný zmínil, že by se ČR měla aktivně zajímat o změnu na evropské úrovni. Současná pravidla totiž vycházejí z doby, kdy byl vlk v Evropě zřídka vídaným druhem.

Největší problém v ČR je s vlky na Broumovsku. Často totiž dochází k útokům šelem na místní stáda ovcí. Farmáři proto požadují jejich odstřel, který je ale podle současných norem nelegální. Na Broumovsku se nyní podle odhadů pohybuje mezi 15 až 20 vlky.