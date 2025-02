Výborný: Dovoz z Jižní Ameriky české zemědělce neohrozí, jsou nutné rovné podmínky

Z jihoamerických států se do Evropy podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) dováží minimum produktů a dovezené množství podle něj nemůže vytlačit lokální české producenty z trhu. Zemědělcům, kteří kvůli dovozům ze třetích zemí protestují po celé zemi, Výborný nerozumí. Upozornil na to, že dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur, kterou zemědělci zásadně odmítají, neznamená absolutní uvolnění trhu. Na evropské úrovni je ale připravený jednat o nastavení stejných podmínek pro dovoz mezi evropskými a jihoamerickými farmáři. Výborný to řekl ČTK.

Výborný řekl, že nevládním zemědělským organizacím dal minulý týden na jednání jasný příslib, že pokud přijdou s konkrétními požadavky například na kvóty na dovozy hovězího, drůbežího či cukru, tak je bude prostřednictvím předsedkyně zemědělského výboru v Evropském parlamentu Veroniky Vrecionové (ODS) tlumočit Evropské komisi.

"Pokud jsou v Evropě omezeny některé přípravky na ochranu rostlin, pesticidy nebo výživové preparáty u hospodářských zvířat, je logické, a s tím naprosto souhlasím, že tyto podmínky musí plnit i zemědělci v USA stejně jako třeba v Latinské Americe," řekl ministr. Zemědělci se obávají toho, že v důsledku obchodní dohody vzroste dovoz nekvalitních a levněji vyprodukovaných potravin, kterým nedokážou konkurovat. Zemědělci protestující na hraničním přechodu v Hodoníně dnes dohodu důrazně odmítli a vyzvali k jejímu zrušení.