Výborný: Jsou aktivované plány pro slintavku a kulhavku, pomohla by i armáda

Pro případ, že by se slintavka a kulhavka dostala do ČR, jsou podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) aktivované pohotovostní plány. Řekl to dnes novinářům po zasedání Ústřední nákazové komise. Ve středu se na možné spolupráci domluvil s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Kolem lokalizovaného ohniska by se podle ministra muselo stanovit tříkilometrové ochranné pásmo, kde by se musela utratit zvířata, a následně by bylo vytyčeno desetikilometrové dozorové pásmo. Všechny kroky by bylo nutné koordinovat s hasiči či armádou. V ČR je pro případ slintavky a kulhavky připraveno šest asanačních podniků, uvedl Výborný.

Zákaz dovozu skotu, prasat, ovcí, koz a živočišných produktů se ode dneška kvůli riziku slintavky a kulhavky rozšíří i pro Dolní Rakousko a Burgenland. Lidé zároveň nesmějí vstupovat do obor v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji, uvedl Výborný. Mimořádné kontroly vozidel nad 3,5 tuny převážejících zvířata nebo živočišné produkty budou platit i pro hraniční přechody Hatě a Mikulov.