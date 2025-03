Výborný: Policie a SVS kontrolují zákaz dovozu zvířat na 4 hraničních přechodech

Policie a inspektoři Státní veterinární správy (SVS) aktuálně kontrolují zákaz dovozu zvířat z Maďarska a Slovenska na čtyřech z největších hraniční přechodů na Slovensko. Namátkové kontroly byly zavedeny i ve vnitrozemí Česka. Novinářům to sdělil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mimořádné kontroly Výborný obnovil v pátek ráno, a to kvůli podezření na výskyt nakažlivé nemoci slintavky a kulhavky na farmách v jižním Slovensku. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč oznámil, že ve třech chovech už byla nákaza potvrzena.

Nově obnovená mimořádná opatření zakazují dovoz ovcí, koz, prasat, skotu, ale i dalších hospodářských zvířat, která by mohla být chorobou nakažena. "Do chovů nesmí vstoupit nikdo, kdo pobýval v posledních 21 dnech na Slovensku nebo v Maďarsku," řekl Výborný. V současnosti podle ministra není ani možné převážet zvířata na jatka. Kontroly ve vnitrozemí zajišťuje dopravní policie, zapojena je i Celní správa. "Děláme vše pro to, abychom zabránili rozšíření nejnakažlivější choroby na území ČR," podotkl Výborný. Ministr zdůraznil, že nákaza není přenosná na člověka, ohrožení pro chovatele a chovy je ale velmi závažné, zvířata je nutné utrácet. "Když máte v řádu hodin utratit 2000 kusů skotu, každý váží 700, 800 kilogramů, to není jednoduché," uvedl ministr.