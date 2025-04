Výborný: Zavlečení slintavky a kulhavky by poškodilo celé české zemědělství

Případné zavlečení vysoce nakažlivé slintavky a kulhavky do chovů v České republice by podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) mělo nedozírné následky nejen pro postižené farmy, ale i pro hospodaření všech tuzemských chovatelů skotu a celý zemědělský sektor. Kvůli přísným nařízením by totiž čeští zemědělci museli zastavit export hovězího masa a mléka do zahraniční, ze kterého mají značnou část svých příjmů. Výborný to dnes řekl ČTK v Litovli na Olomoucku. Nemoc podle něj nebyla v ČR dosud potvrzena, ani se neobjevilo žádné podezření. Riziko rozšíření je ale obrovské vzhledem k rychlosti šíření nákazy na Slovensku a v Maďarsku.

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že k porážce do zahraničí bylo loni z Česka vyvezeno 83.700 kusů skotu, tedy čtvrtina celkového počtu zvířat vykrmených v Česku. Výborný upozornil, že z České republiky se denně vyveze do zahraničí také několik milionů litrů mléka. "To by byl také obrovský problém, takže z hlediska obchodního a dopadu na zemědělský sektor to (rozšíření slintavky a kulhavky do ČR) ani nechci domýšlet. To, že bereme nákazu a riziko vážně a rychle jsme přistoupili k opatřením, tak je to skutečně v prospěch nejen farmářů, ale i české ekonomiky," podotkl.