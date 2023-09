Výdaje ministerstva dopravy by v příštím roce měly klesnout o devět miliard korun

Ministerstvo dopravy by mělo v příštím roce hospodařit se 103,6 miliardy korun. Oproti letošnímu roku by tak výdaje resortu měly klesnout zhruba o devět miliard korun. Meziročně klesnou i příjmy úřadu. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na rok 2024 zveřejněného na webu Poslanecké sněmovny. Poslanci se začnou rozpočtem zabývat na konci října. Schválit ho musí do konce roku, pokud se má stát vyhnout rozpočtovému provizoriu.

Příjmy ministerstva dopravy, které z většiny tvoří peníze z Evropské unie, by měly v příštím roce klesnout přibližně o čtyři miliardy na 25,1 miliardy korun. Ministerstvo by tak podle návrhu vytvořilo deficit v rozpočtu ve výši 78,5 miliardy korun, letos je to 83,7 miliardy korun.

Hlavní část výdajů má směřovat do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Vláda v pátek odeslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun, vyplývá z údajů na webu Sněmovny.