Výrobce čipů onsemi zainvestuje 40 miliard do závodu v Rožnově

Investice do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm za více než 40 miliard korun, kterou ohlásila americká společnost onsemi, bude tou největší v moderní historii České republiky. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) rozšíření výroby pomůže i evropské soběstačnosti při výrobě čipů. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doplnil, že vláda bude v příštích měsících s onsemi jednat o konkrétní podobě investiční pobídky. Mohlo by jít například o tzv. daňové prázdniny. Podle něj by to do státního rozpočtu mohlo v příštích deseti letech přinést až 45 miliard korun.

Podle premiéra Fialy (ODS) přichází investice v klíčovém sektoru, který Česko musí rozvíjet. Dalším pozitivním dopadem je i vliv na trh práce, jelikož zvýšení výroby by mohlo vytvořit až 1300 nových pracovních míst. Společnost onsemi při rozhodování o umístění investice zvažovala kromě Česka také Spojené státy a Koreu. Podle Fialy k rozhodnutí pro Rožnov přispěla i velmi dobrá dosavadní zkušenost. Za další důvod označil aktivní snahu vládního kabinetu investici získat.