Průměrný věk investorů v Česku klesá, roste tak zájem o online investování

Lidé v Česku mají i díky pandemii poslední dobou čím dál větší potřebu zhodnocovat své našetřené peníze. Více než pětina lidí začala po koronavirové krizi investovat více než před ní. Podle různých průzkumů jsou stále nejoblíbenějšími finančními produkty stavební spoření, spořící účty, penzijní připojištění či investice do nemovitosti.

V posledních letech ale narůstá zájem i o online investování. A to zejména díky tomu, že začínají investovat stále mladší ročníky. „Skutečně věk investorů klesá. Před deseti lety byl průměrný věk investorů okolo 45 let, teď se pohybuje mezi 30 a 35 lety,“ řekla Českému rozhlasu ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani.

Podle ekonomů začali mladí Češi vnímat fakt, že peníze na běžných účtech jim při téměř nulových úrokových mírách nic nepřinesou a hlavně je znehodnotí relativně vysoká inflace.

„U mladších ročníků se zlepšuje finanční gramotnost. Souvisí to i s tím, že mladší lidé řeší i to, jakým způsobem se zajistit do budoucna. S tím, že mají delší investiční horizont. Takže je fajn, že myslí na svoji budoucnost,“ řekl rozhlasu Tomáš Kapoun, odborník na investice z Moneta Money Bank.

Rekordních 651 miliard

Mezi oblíbené investice mladých patří fondy zaměřené na inovace, na klima a životní prostředí a vůbec fondy investující do oblastí spojených s ekologickou zodpovědností. Podle průzkumu společnosti Generali Investments investuje do udržitelných společností 8 procent lidí do 26 let a 7 procent lidí od 27 do 35 let.

Přibývá také těch, kteří investují své peníze pomocí aplikací v mobilních telefonech nebo přes internetová bankovnictví. „Aplikace jsou převážně mezi mladými lidmi trendem posledního roku až dvou let. Jejich prostřednictvím je do investování zapojeno několik desítek tisíc investorů,“ doplnila Brodani.

Aplikace umožňující online investování navíc pro české investory představují snadný přístup k cenným papírům zahraničních firem. V první polovině letošního roku investovali Češi podle dat Asociace pro kapitálový trh do domácích i zahraničních fondů rekordních 651 miliard korun.