Zájem o spoření u Čechů klesá, preferují investice do drahých kovů

Češi mají o spoření menší zájem. Jedním z důvodů je vysoká inflace, která dosahuje dvouciferných hodnot. Hledají proto jiné možnosti zhodnocení peněz. Jsou to drahé kovy.

Jiří Šedivý

Za nejzajímavější možnost investování si drahé kovy v prvním čtvrtletí zvolilo 55 procent lidí, uvedl tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

"Jsou podle našeho průzkumu a podle názoru Čechů nejlepším instrumentem, jak se bránit současnému ekonomickému vývoji a inflaci. Věří jim 55 procent dotázaných."

Na dalším místě je stavební spoření. I ono však ztrácí na atraktivitě. Dlouho si drželo první příčku pomyslného žebříčku oblíbenosti, když ho preferovala více než polovina až tři pětiny Čechů. Vrcholu obliby pak dosáhlo v 1. čtvrtletí roku 2020, kdy míra oblíbenosti dosáhla 62 procent. V aktuální vlně průzkumu si ho však zvolilo jako nejzajímavější variantu ukládání peněz 46 procent lidí.

Čekat na státní příspěvek do 60 let mladé ke spoření nemotivuje

Další možností spoření je penzijní připojištění. Počet lidí v tzv. třetím políři penzijního systému však v posledních letech stagnuje. Na konci prvního čtvrtletí si takto spořilo 4,435 milionu lidí, o 6000 méně než na konci loňského roku.

Ilustrační foto

Pokles zájmu je možné vysvětlit tím, že dnešní dospívající generace už využívá sama investiční platformy, které jim umožní nakoupit akcie či indexy z mobilního telefonu, řekla ČTK konzultantka společnosti 4fin Michaela Moravcová. Státní příspěvek, který jim zůstane pouze v případě, ze vydrží spořit až do 60 let, není pro mladé lidi motivací.

Třetina lidí má úspory jen 50 tisíc

A kolik zvládnou Češi měsíčně naspořit?

Ilustrační foto

Maximálně 2000 korun zvládne odkládat každý měsíc stranou 47 procent Čechů. Více než třetina lidí má aktuální úspory v částce do 50.000 korun, přičemž ke zhodnocování úspor využívá polovina dotázaných spořicí účet. Odborníci přitom doporučují mít finanční rezervu 3 až 6 měsíčních platů.

Dalších 30 procent respondentů odkládá měsíčně mezi 2000 až 5000 Kč, asi čtvrtina Čechů pak dokáže odložit více než 5000 korun měsíčně.

I přes rostoucí zájem jsou investice stále okrajovou záležitostí

Ilustrační foto

Jak vyplývá z průzkumu společnosti Portu, investování je i přes rostoucí zájem nových investorů v posledních letech stále okrajovou záležitostí. Na 9 procent respondentů má investováno do akcií, 8 procent sází na kryptoměny a 7 procent zhodnocuje finance prostřednictvím nemovitostí. Dalších 5 procent má investice do zlata a 4,5 procenta do státních nebo firemních dluhopisů.

Nejméně oblíbené je tzv. spoření do matrace, které stabilně preferuje zhruba čtvrtina až pětina lidí. V aktuálním šetření zaznamenalo vůbec nejnižší míru oblíbenosti (19 procent), na čemž se podepisuje právě vysoká inflace.