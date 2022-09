Výrobce vinylů GZ Media uvažuje kvůli energiím o přesunu části výroby mimo ČR

Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, letos očekává za celou skupinu růst obratu na sedm miliard korun z loňských téměř pěti miliard. Produkci vinylů plánuje zvýšit na 75 až 80 milionů kusů, loni jich vyrobila 51 milionů. Stejně jako jiné firmy v tuzemsku však pociťuje dopady energetické krize. Pokud by nepříznivá situace přetrvávala, bylo by řešením převést energeticky náročnou část výroby z loděnického závodu mimo Českou republiku. Ostatní provozy by v Loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost, řekl ČTK hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pelc.

Loni firma platila za plyn 14,5 eura (v přepočtu 358 korun) za megawatthodinu, nyní je to již 318 eur (v přepočtu přes 7800 korun). Chystá se kvůli tomu přejít na jiná paliva, konkrétně na lehké topné oleje, protože tak vysoké vstupní náklady by podle Pelce celoročně neunesla.

"Nejsme chudý podnik, ale nutí nás to přemýšlet o tom, kam se s určitou částí výroby hnout, jestliže to bude trvat a vytvářet takhle nepříznivé podmínky pro podnikání," uvedl Pelc, který se situaci kolem cen energií v tuzemsku podivuje. "Nerozumím tomu - a asi nejsem sám, proč Česká republika jako čistý vývozce a možná nejlevnější výrobce elektrické energie v Evropě má prakticky nejvyšší cenu elektrické energie," poznamenal.