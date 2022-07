Výskyt planých neštovic v Česku je nejvyšší za posledních 10 let

V Česku se do července nakazilo planými neštovicemi přes 42 tisíc lidí, převážně dětí. Za stejné období to je nejvíc případů v posledních deseti letech. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle epidemiologa ústavu Jana Kynčla se děti kvůli uzavřeným školám nemohly nakazit a onemocnění prodělávají až teď. Očkování proti planým neštovicím je v Česku dostupné. Vakcína ale není hrazená pojišťovnami. Epidemiolog by očkování doporučil hlavně dospělým, kteří nemoc neprodělali v dětství.

Naopak Státní zdravotní ústav za první pololetí letošního roku nezaznamenal v Česku žádný případ spalniček. Podle Kynčla chybí zdroje nákazy. U spalniček je navíc podle něj běžné, že po letech s vysokým výskytem nákazy následují slabší roky. Poslední větší epidemie spalniček byla v roce 2019. Tehdy za celý rok onemocnělo přes 550 lidí.