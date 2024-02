Vysokoškolské spolky vyzývají poslance k přijetí manželství pro všechny

Vysokoškolští studenti sdružení ve 27 studentských spolcích vyzývají poslance, aby podpořili manželství pro všechny. V otevřených dopisech adresovaných premiérovi Petru Fialovi (ODS) a předsedům poslaneckých klubů žádají, aby poslanci schválili novelu zákona o manželství pro všechny. ČTK o tom dnes informoval tajemník Spolku studentů sociologie SOCKA Matěj Pejša. Uvedl, že spolky sdružují více než 5000 studentů z různých vysokých škol.

Návrh na uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro lidi stejného pohlaví je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci v druhém čtení navrhli několik úprav, podle nichž by se svazek takové dvojice nazýval partnerstvím, nikoli manželstvím. Pozměňovací návrhy se liší šíří práv, které by tyto páry měly. Jde zejména o práva k dětem. Hlasování o poslanecké novele občanského zákoníku by se ve třetím čtení mělo uskutečnit nejdříve koncem února. Zamítnutí předlohy nikdo ze zákonodárců neprosazuje.

"Věříme, že jakékoliv projevy diskriminace jsou nepřijatelné. Přijímáme a podporujeme lidskou rozmanitost ve všech jejích podobách a chtěli bychom, aby se ke svým občanům choval stejně i náš stát," uvedli studenti v otevřeném dopise. To, že stejnopohlavní páry v Česku nemají možnost uzavírat plnohodnotné manželství je podle signatářů dopisu v rozporu se základními principy právního státu.