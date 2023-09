Výstava v Ostravě představí ukrajinské zemědělství

Výstava v ostravské pobočce Národního zemědělského muzea představí ukrajinské zemědělství i dopady války na toto odvětví. Kromě informačních tabulí s texty a fotografiemi autoři využili i virtuální realitu. S pomocí moderních technologií návštěvníky zavedou přímo na Ukrajinu, do míst, kde zuří válečný konflikt. ČTK to dnes řekla mluvčí muzea Jitka Taussiková. Expozice nazvaná Ukrajinská pole orná a válečná bude k vidění od 26. září do 31. července příštího roku. "Výstava se zabývá velmi aktuálním tématem ukrajinského zemědělství, které představí v několika perspektivách. Zájemci získají informace o struktuře a zemědělství na Ukrajině a o jeho významu nejen pro tamní lokální ekonomiku, ale i pro globální svět," řekla Taussiková. Uvedla, že okupace části východních území, časté ostřelování civilních infrastruktur v celé zemi, námořní blokáda černomořských přístavů i otevření evropských trhů pro ukrajinské plodiny způsobily rozsáhlé změny v odběratelsko-dodavatelských vztazích a měly vliv na zvýšení cen komodit v různých částech světa. Vystaveny budou autentické vraky tří kusů zemědělské techniky z Černihivského regionu.