Kurfürst: Každého diplomata potěší, když Česká republika někde „páchá dobro“

Z výstavy 'Rozvojová spolupráce přináší úspěch' | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

„ Když člověk slouží na ambasádě nebo někde v zahraničí a potom má možnost prezentovat nebo odhalit projekt, který byl v té zemi zorganizovaný za prostředky české vlády, tak pro každého toho diplomata, to je opravdu potěšující. Je to hřejivý pocit, že Česká republika někde tzv. páchá dobro. A to dobro je hmatatelné, je to vidět, je to oceňováno místními lidmi a opravdu to přispívá k šíření dobrého jména a navíc se nám to potom vrací. Pro diplomata to je moc hezký pocit“, říká Jaroslav Kurfürst, náměstek ministra zahraničí. Spolu s ředitelem Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Petrem Gandalovičem zdůraznili na vernisáži výstavy v Černínském paláci význam rozvojové pomoci. Jak řekl náměstek Kurfürst RPI, sám během své dlouhé diplomatické kariéry hřejivý pocit ze smysluplně vynaložených peněz zažil mnohokrát.

Jaroslav Kurfürst | Foto: Věra Luptáková, Český rozhlas

„Vybavuji si například, jak jsem před lety objížděl většinu projektů, které jsme dělali v Gruzii. Během jednoho dne jsem viděl asi 4 - 5 projektů a všechno to byly fantastické věci.

A nebyli to lidé z hlavního města. Z periferie. Např. kurs pro nezaměstnané a byly to kursy pro šičky a automechaniky. Do projektu nesměřovaly jen české peníze, ale i mezinárodní, takže to byl větší podnik, a bylo vidět, že to místním strašně pomáhá.

Nebo jsme poskytli takový mikrogrant místnímu kováři, který vytvářel takové nádherné kované brány a ploty a my jsme mu přispěli na svářečku a vybavení té dílny a on potom měl po nějakých letech ty peníze vrátit, až se mu to podnikání rozjelo. Nebo tam byly i větší projekty v oblasti zemědělství jako obnova pěstování čaje, který je v Gruzii tradiční. Člověk v tísni dělal krásné projekty, jejich delegátka seděla v Kutaisi. Těch příkladů je spousta a některé z nich jsou k vidění na této výstavě.“

6 prioritních zemí a Ukrajina

Z výstavy 'Rozvojová spolupráce přináší úspěch' | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Česká republika má tradiční seznam prioritních zemí. V současnosti jde o tři evropské země - Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Gruzii a potom dvě nízkopříjmové země v Africe- Zambii a Etiopii a v Asii je to Kambodža. Ovšem v současnosti dnes a denně sledujeme děsivé záběry z Ukrajiny. Významná finanční pomoc tak samozřejmě směřuje na Ukrajinu. „My jsme měli Ukrajinu v rámci projektových zemí, nebyla to prioritní země, teď máme speciální program pro Ukrajinu, který byl schválený vládou na nadcházející 3 roky. Jde o finanční prostředky nad rámec rozvojové pomoci,“ potvrzuje Jaroslav Kurfürst. Podle Petra Gandaloviče to není jenom otázka humanitární pomoci, kterou teď všichni poskytujeme: „Je to i otázka postupného přechodu k rekonstrukci Ukrajiny, k tomu abychom dali společně Ukrajinu znovu do pořádku.“

Prvním kriériem k zařazení na seznam prioritních zemí je podle náměstka ministra Kurfürsta potřeba té dané země: „ Ale samozřejmě nějaká česká stopa a český zájem tam musí být. Většinou to implementují české nevládní organizace, české firmy. Pomáhá to upevňovat dobré české jméno, je to celá řada faktorů, prostřednictvím kterých dojdeme k prioritním zemím.“