Lipavský: Česko přispívá ke zlepšení podmínek ve světě

Když Turecko a Sýrii zasáhlo 6.února silní zemětřesení, Česko jako jedna z prvních zemí vyslala do Turecka záchranný a vyprošťovací tým o 69 lidech a 8 psech. Ministerstvo zahraničních věcí zároveň vyčlenilo 10 milionů korun na pokrytí týmu i následnou materiální pomoc. „Česká diplomacie odhodlaně pomáhá po celém světě a bude ráda, když česká veřejnost bude pomáhat s ní. Ať to je humanitární pomoc, rozvojové projekty nebo podpora nezávislých médií, občanské společnosti a obránců lidských práv,“ zmínila vrchní ředitelka Kateřina Sequensová sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce, během diskuse, která následovala po slavnostním zahájení výstavy na Dvořákově nábřeží v Praze. Výstava se prostřednictvím několika panelů snaží přiblížit některé z humanitárních a rozvojových projektů a zároveň vyzvat českou veřejnost, aby se do pomoci aktivně zapojila. Podle influencera Janka Rubeše, který se akce rovněž zúčastnil, má taková pomoc jednoznačně smysl. Sám se společně s Člověkem v tísni vydal na Ukrajinu a na vlastní oči se přesvědčil, jak účinná může pomoc být. "Od té doby jsem zvyšil částku, kterou na humanitární účely posílám", řekl během akce. Šéf české diplomacie Jan Lipavský zdůraznil, že nejde jen o to, že svými zkušenostmi a znalostmi přispíváme ke zlepšení životních podmínek jinde ve světě. "Jde nejen o projev dobré vůle, ale také o investici do naší vlastní bezpečnosti a prosperity. Česko hraje ve vytváření stability a míru v různých regionech světa aktivní roli.“