České firmy budou mít dobré podmínky při obnově Ukrajiny, prohlásil premiér Fiala

Ukrajina bude vytvářet dobré podmínky pro české podnikatele při obnově země. Po návratu české delegace do Prahy to prohlásil premiér Petr Fiala (ODS).

Jednání české a ukrajinské strany v Kyjevě, 31. října 2022. | Foto: Úřad vlády ČR

Čeští ministři se vrátili z jednání na Ukrajině. Jak konstatoval premiér, jsou zde otevřené dveře, je to příležitost, kterou lze využít. Na jaře se podle něho sejde komise pro prohlubování spolupráce v průmyslu.

"Česká republika má zájem spolupracovat především v oblasti obrany, dopravy, zdravotnictví, v oblasti energetiky, včetně jaderné."

Fiala uvedl, že cesta osmičlenné vládní výpravy splnila svůj účel a byla přínosem pro Českou republiku i podporu Ukrajiny. Pomoc chce Česko prioritně směřovat do Dněpropetrovské oblasti na východě Ukrajiny. Firmy však mají možnost pracovat na celém území Ukrajiny.

Ukrajina chystá 50 projektů s českou účastí

Ministr dopravy M. Kupka, ministr zahraničních věcí J. Lipavský, ministryně obrany J. Černochová a ministr financí Z. Stanjura během jednání, 31. října 2022. | Foto: Úřad vlády ČR

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) diskutovala v Kyjevě o možnosti kurzů pro ukrajinské vojáky organizovaných Českem.

"Česká republika nyní prostřednictvím náčelníka generálního štábu zvažuje naše možnosti jednak v podobě základního výcviku různých třítýdenních, možná čtyřtýdenních kurzů, plus na to navazující nějaké kurzy odborné."

Jednala také o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov sdělil, že Ukrajina chystá 50 projektů na podporu ukrajinské armády s českou účastí.

Uprchlíci se mohou na zimu vrátit

1. místopředseda vlády a ministr vnitra V. Rakušan, 31. října 2022. | Foto: Úřad vlády ČR

Uprchlíci, kterým byla v Evropské unii vydána dočasná víza a odešli zpět na Ukrajinu, se mohou do EU před zimou opět vrátit. Jak uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), do EU přišlo asi 4,3 milionu běženců, vrátila se zhruba pětina.

I v Česku, které do dnešního dne vydalo více než 450.000 víz, podle Rakušana platí, že zhruba 20 procent odešlo zpět do své země. Podle Rakušana lze předpokládat, že se lidé vrátí, počet běženců v Evropské unii by tak mohl vystoupat až k pěti milionům. Česko by podle něj zvládlo přijmout maximálně půl milionu lidí.

Dočasnou ochranu EU poskytuje zatím do konce března příštího roku. Evropská komise se už dohodla na prodloužení o další rok, projednají to členské státy. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Česko od té doby vydalo uprchlíkům 453.725 víz k ochraně. Kolik běženců v Česku přesně pobývá, není známo.

S výpadky elektřiny pomohou generátory

Předseda vlády Petr Fiala, 31. října 2022. | Foto: Úřad vlády ČR

Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.

"Měli jsme možnost vidět i obytné budovy, které byly zničené při posledních raketových útocích. Byly tam i oběti na životech. A na tom všem jsme si znovu připomenuli, čím ukrajinský národ prochází, co je každodenní realita na Ukrajině," připomněl Petr Fiala (ODS).

Ministerstvo zahraničí vyčlenilo peníze na pomoc právě Dněpropetrovské oblasti a Lvovské oblasti na nákup naftových generátorů. Ty mají po ruských útocích pomáhat s nahrazováním výpadků dodávek elektřiny.

OSN: Incident v bezpečném plavebním koridoru nehlásila žádná civilní loď

Společné foto zástupců obou vlád, 31. října 2022. | Foto: Úřad vlády ČR

Ministři jednali také o cestě k obnovení dodávek obilí z ukrajinských černomořských přístavů. Je to důležité pro spoustu zemí severní Afriky a Asie. Fiala dodal, že mezinárodní společenství si nemůže dovolit destabilizaci například v pásu severní Afriky. Rusko v pondělí pozastavilo obilnou dohodu, umožňující vývoz obilí z ukrajinských černomořských přístavů.

V reakci na ruská obvinění, že Ukrajinci k útoku na Sevastopol zneužili civilní lodě v bezpečném plavebním koridoru, zástupce generálního tajemníka OSN Martin Griffiths na jednání Rady bezpečnosti OSN řekl, že žádná civilní loď neplula tímto koridorem v noci na sobotu, kdy se útok na Černomořskou flotilu odehrál. Nikdo podle něj neplul v koridoru ani v neděli a žádné plavidlo o víkendu nehlásilo incident.