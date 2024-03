Vystrčil: Praha by mohla být opět místem působení běloruské exilové vlády

Praha by mohla být podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po 100 letech opět místem pro působení běloruské exilové vlády. Vystrčil to uvedl při pietním aktu, kdy spolu s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou na Olšanských hřbitovech uctili památku dvou běloruských exilových prezidentů, kteří v české metropoli působili v první polovině minulého století po obsazení své země bolševickým Ruskem. Předseda Senátu uvedl, že v Praze našla v letech 1923 až 1945 azyl běloruská exilová vláda. "Jsem přesvědčen, že i dneska by to měla být Praha, Česká republika, která poskytne běloruské exilové vládě prostor pro to, aby mohla pracovat pro svobodné Bělorusko," řekl Vystrčil. Uvedl to v souvislosti s tím, že Cichanouská v rámci své nynější návštěvy již otevřela v české metropoli Kancelář demokratických sil Běloruska v ČR. Současný režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka je podle Vystrčila diktátorský, uzurpátorský, který svou brutalitu ještě zvyšuje zásluhou podpory režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. "Je povinností svobodných demokratických zemí, je v jejich bytostném zájmu, aby pomáhaly návratu svobody a demokracie do zemí, kde po tom lidé touží, ale nemohou to říci nahlas," uvedl předseda Senátu. Cichanouská poděkovala nejen České republice, ale celému svobodnému světu za pomoc a podporu snaze svobodomyslným Bělorusům získat pro svou zemi znovu nezávislost a zakotvit ji v evropských strukturách.