Vystrčil: Senátoři se pokusí připravit zákon s nastavením platů politiků

Senátoři se pokusí připravit návrh zákona, který by automaticky nastavoval platy politiků. Předají ho pak nové povolební Sněmovně. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Vládní novelu s letošním zvýšením platů ústavních činitelů téměř o sedm procent vetovat na začátku týdne prezident Petr Pavel. Vystrčil míní, že v dolní komoře není k přehlasování veta dost hlasů. "Pokusím se v Senátu všechny oslovit tak, abychom se domluvili na řešení, které předložíme nové Sněmovně jako návrh senátního návrhu zákona. Někdo to na sebe vzít musí a musí zkusit nastavit mechanismus, kdy nebude úplně jednoduché, když náhodou někdo bude vidět, že je to pro něj ve volební kampani výhodné, aby zamrazoval, nebo rozmrazoval," uvedl Vystrčil.

Podle něj se platy politiků staly předmětem volebního boje. Oslovit chce kvůli přípravě návrhu všechny senátní kluby. Podklady pro jednání už má. Vystrčil míní, že ve Sněmovně není pro přehlasování veta dost hlasů a novela se nepřijme. "Budeme žít v nějakém zákonoprázdnu, kdy není jasné, kolik by měl kdo v měsíčním příjmu dostávat," uvedl Vystrčil. Podle něj by se ale i při přehlasování prezidentova veta mělo pracovat na trvalém řešení. Šéf Senátu si myslí, že čas by byl do konce letošního roku.