Výzkum: ČR je v Evropě na pátém nejhorším místě v úrovni znalosti angličtiny

Česko je mezi evropskými státy na pátém nejhorším místě v úrovni znalosti angličtiny. V celosvětovém srovnání si proti loňsku pohoršilo a spadlo z 19. na 27. příčku. Jde o největší propad napříč Evropou. I přesto patří Česká republika mezi země s vysokou úrovní znalosti jazyka, zatímco Španělsko, Itálie nebo Ukrajina ji mají průměrnou. Češi starší 40 let umí anglicky výrazně hůř než mladá generace. Vyplývá to z letošních výsledků celosvětového srovnávacího testu angličtiny, který pojedenácté zveřejnila soukromá vzdělávací instituce Education First.

Srovnávacího testu se zúčastnilo 2,2 milionu lidí ze 112 zemí světa, kde angličtina není rodným jazykem. Nejlepší výsledky měli opět Nizozemci. Českou republiku proti loňsku přeskočili například Slováci, Bulhaři či Řekové. Z evropských zemí dopadly hůře než ČR jen Francie, Itálie, Španělsko a Ukrajina.

Nejlepších výsledků testu v Česku dosáhli mladí lidé ve věku 21 až 25 let, přičemž do 40 let bylo skóre vyrovnané. Od čtyřicátého roku věku úroveň angličtiny u Čechů prudce klesá, zároveň se ale proti minulosti zlepšuje. Třicátníci se od roku 2015 v angličtině vylepšili až třikrát víc než mladí lidé ve věku 20 až 25 let.